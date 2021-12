Homem é preso após filho o denunciar por porte ilegal de arma de fogo em Paulistana

Um homem de 61 anos, identificado com as iniciais A.F.S, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após seu filho acionar a polícia por volta das 18h40m da noite de ontem (17), em Paulistana, no sudeste do estado.

Após a denúncia, policiais do 20º Batalhão da Polícia Militar se deslocaram até o bairro Correnteza onde o filho, identificado com as iniciais H.B.S, entregou à equipe de serviço, um revólver marca TAURUS, calibre 38, afirmando ser do seu genitor.



(Foto: Reprodução/Divulgação)

O homem, no entanto, negou que a arma de fogo seria sua. Todavia, diante do relato do seu filho, A.F.S recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Simões, onde foi autuado em flagrante por crime previsto no Estatuto do Desarmamento.



