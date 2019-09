Homem é flagrado batendo em cavalo e vídeo revolta internautas

Um vídeo que circula na internet de homem batendo em um cavalo, no município de Monsenhor Gil- há 60 km de Teresina-PI-, está revoltando os internautas. O fato ocorreu neste sábado, 14, na comunidade Canafístula.

No vídeo, o proprietário do animal aparece atrás de uma caminhão maltratando o cavalo com um pedaço de madeira. Ao redor, moradores filmam e observam indignados a cena.



Segundo relatos de moradores, o fato teria acontecido após o animal perder uma corrida de cavalos. O páreo é uma tradição no município. Considerada uma cultura que envolve a comunidade, cidades vizinhas e premiações.