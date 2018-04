Homem é assassinado com tiro na cabeça na zona rural de Luzilândia

Um homem, identificado como Domingos Alves Rodrigues, foi assassinado com um tiro na cabeça na zona rural de Luzilândia, norte do Piauí. O caso aconteceu na noite do último domingo (8)

De acordo com informações repassadas pela a Secretaria de Segurança Pública do estado, a investigação aponta que uma disputa de terras seja motivação do crime. O principal suspeito é o primo legítimo da vítima, identificado como Antônio Alves Rodrigues, mais conhecido como Baiano.

Segundo a secretaria, Baiano foi até a residência da vítima armado com uma espingarda, do tipo bate bucha, e efetuou disparos. Domingos tentou se esconder, mas acabou sendo atingido com tiro na cabeça na cabeça e faleceu ainda no local.

O acusado fugiu do local do crime antes da chegada da polícia e encontra-se foragido.

Maria Clara EstrêlaLucas Albano