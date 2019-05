Homem é assassinado ao pedir ajuda após capotamento de carro em rodovia

Um carro de passeio capotou deixando uma pessoa morta na BR-135. No veículo estavam mais três pessoas. Após o acidente, o passageiro, identificado apenas como Yuri, saiu para pedir ajuda e foi assassinado no meio da rodovia. O caso ocorreu nesta segunda-feira (13), no município de São Gonçalo do Gurguéia, Sul do Piauí.





BR 135: rodovia da morte. Foto: Divulgação/PM-PI



Segundo o subtenente Valetim Sales Costa, da Força Tática do 7º BPM de Corrente, o crime foi presenciado por dois adolescentes que também estavam dentro do carro. “Eles relataram que o Yuri estava tentando pedir ajuda e um veículo passou pelo local e depois voltou de marcha ré, parou em frente ao homem e disparou um tiro bem no meio do peito dele. Os adolescentes comentaram que não dava para ver nada, devido ao autor dos disparos está encapuzado”, conta.

Ao ouvir os disparos, os adolescentes conseguiram correr e se esconder em direção ao matagal próximo. O condutor do veículo que capotou foi identificado apenas pelo apelido “Jerebas”, ele possuía um lava-jato em Corrente. Yuri já possuía várias passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o subtenente, até o momento, não há identificação do autor dos disparos e qual seria a motivação do crime, que será agora investigado pela Delegacia Regional da Polícia Civil da região.

Adriana MagalhãesGeici Mello