Hemopi bate meta de campanha e coleta 4 mil bolsas de sangue em 30 dias

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi) bateu a meta da campanha ‘Cada gota conta’, lançada no dia 14 de julho. A meta era alcançar, ao longo de 30 dias, quatro mil bolsas de sangue. O resultado da ação foi divulgado nesta quarta-feira (14), data de encerramento da campanha.



A campanha faz parte de uma ação em alusão ao Junho Vermelho, que comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. Para chamar atenção dos doadores, foi colocada uma placa gigante em formato de gota, fixada em uma das entradas de acesso à via central da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte da Avenida Frei Serafim.



(Foto: Divulgação/Hemopi)

A cada mil bolsas coletadas, a gota era preenchida de vermelho. Por conta da pandemia, as doações de sangue em todo o Piauí sofreram uma redução de 30% no ano de 2020. Como único hemocentro do Piauí, o Hemopi vem tentando chamar atenção para a importância de manter o banco de sangue sempre abastecido, já que é responsável por abastecer toda a rede pública hospitalar e parte da rede privada.



O Hemopi publicou em sua rede social uma mensagem de agradecimento aos piauienses pelo ato de solidariedade.



“Conseguimos! Que emoção ver essa gota completa. Cheia de Amor e de solidariedade.



Obrigado a todos que nos ajudaram a cumprir esse desafio em 30 dias. Foram 4 mil bolsas de sangue coletadas e que já estão ajudando a salvar muitas vidas nesse Piauizão afora.



O nosso desafio é diário e contamos com vocês, que se dispõem a doar sangue, para conseguir cumprir a meta de abastecer toda rede pública hospitalar e parte da rede privada. O nosso desafio de salvar vidas é diário, constante e precisa todo dia ser cumprido”, diz a postagem.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!