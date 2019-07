Durante o período de férias, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), sofre com queda nas doações de sangue. Isso porque muitas pessoas aproveitam para viajar e o fluxo de doadores diminui na cidade. Mas, diferentemente das doações, que reduzem, a demanda tende a crescer.

Segundo o Hemopi, no período de férias, as doações chegam a cair até 30%, o que pode colocar em risco o atendimento a pacientes que necessitam de sangue. De acordo com Susi Rocha, supervisora de Coleta do Centro, o Hemopi tem tentado conscientizar as pessoas para que elas façam doações antes de viajarem, de forma a colaborar com o banco de estoque.

Hemopi alerta para a redução de doações de sangue nas férias. (Foto: Arquivo O DIA)



“Gostaríamos de pedir que, antes das pessoas viajarem, que elas passem aqui no Hemopi para doarem sangue, pois as doações não podem parar. Aqui é muito imprevisível, pois pela manhã pode estar razoável e à tarde pode baixar, assim como pode estar baixo e várias pessoas virem doar e ficar dentro do estável. Por isso é importante que as pessoas doem sempre, para não corrermos esses riscos e o estoque esteja sempre razoável”, pontua.

Ela ainda comenta que, para que o estoque ficasse dentro do ideal, seria interessante que fossem realizadas, pelo menos, 200 doações por dia, o que daria, em média, entre 3.500 a 4 mil bolsas de sangue ao mês. Susi Rocha lembra que as doações também podem ser feitas em outros hemocentros, como em Picos, Parnaíba e Floriano.

“Nos hemocentros regionais o atendimento é de segunda a sexta, das 7h15 às 18h, e segue as mesmas indicações que aqui, com relação aos critérios para doação. Então, quem for de outra cidade ou estiver passando por lá e quiser doar, é só se dirigir e ajudar”, frisa.

Como doar?

Em Teresina, as doações podem ser feitas no Hemipi localizado na Rua Primeiro de Maio, 235, Centro/Sul, de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados e feriados, das 7h15 às 17h. Para ser doador basta levar algum documento de identificação oficial com foto, como RG, carteira de motorista ou carteira de trabalho, exceto xerox, desde que esteja autenticada.

As doações podem ser feitas por pessoas de 16 a 69 anos completos. Menores de 16 a 18 anos incompletos, precisa apresentar o Termo de Consentimento assinado pelo responsável, bem como a cópia dos documentos desse responsável legal. O doador deve pesar acima de 50 quilos, estar saudável e não pode doar em jejum. Para mais informações é só entrar em contato com o Hemopi através do telefone 3221-4989. Vale lembrar que não é necessário agendamento prévio.

Doações externas

A supervisora de Coleta do Hemopi, Susi Rocha, destaca que algumas empresas e entidades costumam realizar campanhas internas para doação de sangue. O Hemopi se direciona até o local e conversar com os colaboradores sobre a importância de doar sangue e agenda um dia para que eles realizem o procedimento.

“Sempre fazemos um calendário nesse mês de julho para que as doações externas para que ajudem nosso estoque, principalmente no período de férias e feriados prolongados, para que consigamos atender às solicitações do Estado e manter nosso estoque. Entramos em contato com nossos parceiros e eles vêm ao hemopi ou então vamos até lá. Se for o caso, disponibilizamos nosso ônibus para pegá-los e deixá-los na empresa”, explica.

Isabela Lopes