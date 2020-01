Para quem quer brincar e se divertir no carnaval com música boa e cultura, o Zé Pereira do município de José de Freitas, é lugar certo. Com mais de 40 anos de tradição a festa reúne pessoas de todo o estado.

Este ano são esperadas 20 mil pessoas para curtir o carnaval na cidade. O vice-prefeito Antonio Abreu confirmou que no sábado as bandas Casadões do Forró e Cesinha são atrações da noite. E para quem gosta de música baiana e muito Axé, vai poder curti a banda Harmonia do Samba, no domingo.

“A nossa festa é tradicional, o Zé Pereira de José de Freitas tem atrações e bandas a noite. Pela manhã, tem a barragem do Bezerra que está funcionando com as barracas para atender os nossos turistas e as 16h as pessoas se direcionam até o centro para o Zé Pereira”, fala Antonio Abreu.



Harmonia do Samba é atração do Zé Pereira de José de Freitas. Arquivo O dia



Além disso, o desfile de fantasias é outra tradição que atrai turistas. Os foliões fazem os blocos de bairro e vão em percurso até o centro.

“O Baile dos mascarados é uma diversão, depois do desfile a comissão julgadora decidi quais são as melhores fantasias e fazemos as premiações. O valor de R$ 3.000 é dividido entre as categorias”, conclui Antonio Abreu.

Outras atrações vão ser confirmadas nos próximos dias.

Harmonia do Samba

Com mais de 25 anos de carreira, Harmonia do Samba que começou em uma Capelinha de São Caetano, em Salvador. O vocalista da banda Roque César, mais conhecido como Xandy, demostrou interesse pela música na infância.

Hoje, Harmonia do Samba é uma das bandas mais premiadas no pagode. O grupo já foi indicado ao Grammy Latino e recebeu premiações de melhor grupo de pagode, música do carnaval e melhor bloco carnavalesco.

Ao todo são dezessete álbuns musicais, cinco produtos audiovisuais, releituras de sucesso do passado e novas apostas com estilo do grupo. Outra característica do Harmonia são os eventos, como "O melhor réveillon do mundo", "A melhor segunda-feira do mundo", "Bloco meu e seu", "Harmonia Prime" e projeto mais recente "Harmonia das Antigas".

Por ano são em média 120 shows no Brasil e exterior, levando aos "torcedores", nome carinhoso dos seus fãs e seguidores, uma experiência única

Sandy Swamy