Hábitos rotineiros podem auxiliar no desenvolvimento da fala infantil

A fala é a base da comunicação de todo ser humano e propiciar um ambiente, em casa, que favoreça o desenvolvimento da linguagem é essencial, sobretudo para as crianças, pois nessa fase da vida, a linguagem ainda está em desenvolvimento.



De acordo com a fonoaudióloga especialista em linguagem, Denise Nogueira, um ambiente rico em linguagem é vital para estimular a fala, para a aprendizagem e o desenvolvimento socioemocional das crianças e várias são as ferramentas que favorecem isso, desde conversas com o bebê, até jogos e simples interações, permeadas pelo afeto.

(Foto: Reprodução/Fotos públicas)

“O desenvolvimento da fala, da linguagem e de habilidades cognitivas ocorrem nos primeiros anos de vida. Para estimular a fala das crianças é importante oferecer a elas ambientes ricos em linguagem, com conversas, leitura, música e interação social”, pontua a fonoaudióloga.

Denise Nogueira destaca ainda que antes de tudo, é preciso perceber se existem fatores que podem prejudicar a aquisição da fala, como problemas de audição ou alterações respiratórias, por exemplo. Outro fator é a falta de diálogo dos pais com as crianças, impedindo-as de viver interações e estímulos importantes para desenvolver a fala.

“Crianças que chegam a 1 ano e meio sem falar devem ser encaminhadas a avaliações com o pediatra e fonoaudiólogo, para verificar as possíveis origens da ausência dessa habilidade. Pode haver algum transtorno, problema cognitivo ou um atraso de linguagem e a busca por um profissional é muito importante para uma intervenção precoce, finaliza Denise Nogueira.

Veja algumas sugestões para estimular a aprendizagem da fala das crianças:

Use sinais

A aprendizagem da fala começa pelos sinais não verbais. Conecte palavras às ações simples, como dar ‘oi’ e ‘tchau’, fazendo gestos com as mãos.

Converse com seu filho

Muitas mães e pais fazem isso desde quando ele está na barriga. É uma prática muito saudável e uma das mais importantes para estimular a fala.

Leia em voz alta

A leitura pode estar presente na vida das crianças desde muito cedo. Contar histórias e ler um livro em voz alta aumenta o interesse da criança em querer falar, além de aumentar seu vocabulário.

Observe e escute seu filho

A comunicação é uma necessidade humana e, gradualmente, as crianças aprendem que precisam se esforçar para serem compreendidas. Assim, escute com atenção o seu filho, deixando-o terminar as frases, antes de tentar adivinhar o que ele quer dizer e falar por ele.

Escute músicas com os pequenos

A música ajuda a estimular a audição e a fala, por isso escolha músicas voltadas para o público infantil e escute-as com seu filho. As crianças adoram cantar e dançar e você pode estimulá-las a fazer isso brincando, com jogos de imitação.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!