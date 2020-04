Gyselle Soares cria campanha para ajudar famílias carentes durante a pandemia

Pensando em ajudar famílias carentes durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus, a atriz e ex-BBB Gyselle Soares decidiu que era hora de criar uma campanha para arrecadar roupas, calçados e alimentos. A ideia é distribuir as doações em diversas zonas de Teresina e também em Timon, no Maranhão.



Foto: Reprodução Redes Sociais.

“A gente está vivendo um momento muito difícil. Agora, é um momento para nos unirmos, de a gente se amar e pensar no próximo. Por isso, podemos nos ajudar de maneira protegida. Eu decidi com os meus familiares e meu amigos empresários arrecadar roupas, calçados e alimentos para ajudar pessoas necessitadas. Uma ajuda, uma palavra amiga sempre será bem-vinda”, disse Gyselle.

A ação voluntária acontece durante toda essa semana. As doações serão distribuídas ainda nesse final semana. “Durante toda essa semana estarei arrecadando as doações com meus familiares, amigos e fã clubes. Nesse final de semana eu vou entregar nas cidades de Teresina e Timon nas comunidades mais carentes usando todas as medidas de segurança para conter aglomerações. A ideia é trazer um pouco de carinho, um pouco de amor e palavra”, completou.

Gyselle disse ainda que há diversas formas de ajudar o próximo, como por exemplo, através da doação de sangue. “Se a pessoa não tiver como ajudar com roupas, calçados e alimentos há outras formas de ajudar as pessoas, como por exemplo, doando sangue. Eu sou doadora de sangue e o Hemopi está precisando de muitos doadores nesse momento. Se você for protegido com a máscara, com luvas, não tem problema nenhum de contaminação. Então vamos juntos levar alegria nesse momento de tanta tristeza”, finalizou.

Como cada pessoa pode ajudar na campanha

Cada pessoa pode entrar em contato diretamente com o Instagram da Gyselle, que é o @gysellesoaresestevao para ajudar com as doações e saber as melhores formas de entrega dos produtos.

Gyselle de volta ao Brasil depois de 10 anos fora

Morando na França desde 2010, Gyselle Soares, vice-campeã da oitava edição do programa, voltou ao Brasil. Após protagonizar alguns trabalhos em solo europeu, a morena segue em preparação para atuar no Piauí. Alguns trabalhos como a Paixão de Cristo do Monte Castelo, onde ela daria vida a Maria Madalena, foi cancelada por causa do coronavírus.

Em Paris, a morena gravou pela segunda vez uma participação no seriado “Camping Paradis” em 2010. Dois anos depois, Gysele estreou no cinema francês interpretando Thalia no filme “Dépression et des potes”, do cineasta Arnaud Lemort. Também fez Mona, uma das protagonistas no filme “Les lendemains qui chantent” (Os amanhã que cantam). Na TV, a piauiense esteve no programa Fort Boyard, da TV Francesa France 2, da série francesa ´Joséphine, ange gardien´, no canal TF1.

Adriana MagalhãesJorge Machado