Guarda Civil Municipal faz patrulhamento para garantir cumprimento de decreto

Para garantir o cumprimento do decreto municipal 19.540, a Guarda Civil fechou hoje em Teresina 214 estabelecimentos que estavam abertos, desobedecendo às medidas de segurança na saúde pública em decorrência da pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Entre as outras medidas emergenciais adotadas pelo município, a Prefeitura de Teresina disponibilizou o número 153 e (86) 3215-9317 para recebimento de denúncias por parte da população.







O decreto municipal determina a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades da construção civil, com exceção apenas de alguns serviços essenciais. O decreto estabelece ainda que fica permitido o funcionamento dos setores administrativos, desde que seja realizado remoto e individualmente. Farmácias, supermercados e os serviços de saúde permanecerão abertos, assim como os deliverys. Os postos de gasolina deverão funcionar no horário de 7 às 19h, com a suspensão do funcionamento das lojas de conveniência localizadas nesses locais.

O secretário da Semcaspi, Samuel Silveira, explicou que a Guarda Civil faz parte do grupo de serviços essenciais de segurança à população e que as equipes estão atuando junto com a Polícia Militar do Piauí, fazendo o patrulhamento ostensivo para orientar à população sobre a necessidade de isolamento como forma de evitar a proliferação do vírus.

“O plantão vai continuar por todos esses dias, para que as pessoas compreendam a necessidade de cumprimento do decreto municipal. Nós disponibilizamos dois telefones para que o cidadão possa denunciar qualquer estabelecimento que estiver aberto irregularmente e descumprindo a decisão. A Guarda Municipal vai colaborar com a vistoria e buscar uma forma de impedir a propagação do vírus na cidade”, disse o secretário.

Como não teve suas atividades paralisadas por conta do Covid-19, a GCM vem adotando uma série de medidas para garantir a proteção não só do cidadão, como de seus agentes. Desde a semana passada, a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) disponibilizou várias garrafas de álcool gel, luvas e máscaras para que sejam usadas durante o patrulhamento ostensivo.

“Cada guarda recebe no início do seu plantão um vidro cheio de álcool gel, duas máscaras e luvas para garantir a sua segurança durante o patrulhamento ostensivo. Além disso, nós liberamos as guardas que estão grávidas por estarem no grupo de risco e explicamos a necessidade de distanciamento físico um do outro para evitar qualquer possibilidade de contagio da doença”, explicou Lorena Silva, agente do comando da Guarda Civil Municipal.

Na próxima segunda-feira (23), a Guarda Municipal vai intensificar a fiscalização no centro comercial da cidade, para garantir o cumprimento do decreto que foi assinado pelo prefeito Firmino Filho.

Da Redação