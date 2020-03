Grupo de pesquisa da Ufpi lança páginas ajudar pessoas durante pandemia

Professores, alunos e ex-alunos dos cursos de Jornalismo e do Mestrado em Comunicação da Ufpi (Universidade Federal do Piauí) lançaram u site com o objetivo de fazer uma ponte entre quem necessita de ajuda neste momento de pandemia do Novo Coronavírus e quem pode e está disposto a ajudar.



O site, batizado de Nujoc Solidariedade foca em seis tipos de atendimento: quem necessita de materiais de limpeza e higiene; quem necessita de alimentos não perecíveis, quem necessita de medicamentos; quem necessita de alguém com quem conversar; quem necessita de alguém para fazer compras e quem necessita de materiais de proteção contra o Coronavírus, sobre tudo hospitais e serviços públicos de saúde.

No site estão disponibilizados dois formulários. O primeiro para quem precisa de ajuda, onde as pessoas colocarão seus dados de identificação, endereço e contato, e destacarão suas necessidades. O segundo formulário deverá ser preenchido pelos anjos, ou seja, pelas pessoas e grupos que podem ajudar. O objetivo da equipe é justamente promover o contato entre ambos

Informação é a melhor maneira de combater o vírus

Em tempos de pandemia e de combate a um inimigo ainda pouco conhecido, manter-se informado é a melhor forma para se prevenir. Por isso é importante saber filtrar o que é fato e o que é fake News, até mesmo para evitar a propagação de informações duvidosas e seguir as orientações corretas passadas pelos órgãos oficiais e seus representantes.

É para garantir que a informação que circula nesse momento seja checada e confirmada, que os alunos e ex-alunos do Núcleo de Jornalismo e Comunicação (Nujoc) da Ufpi lançou a plataforma NUJOC Checagem: a ideia é basicamente esclarecer informações falsas e imprecisas referentes à pandemia de Covid-19.

O site verifica algumas das informações recebidas sobre o Novo Coronavírus e Saúde a partir de seis classificação: Verdadeira (notícia checada, pode compartilhar); Procede, mas se liga (a notícia está correta, mas não informa tudo sobre o tema, então leia mais antes de compartilhar); Está sendo estudado (todas as pesquisas recentes e muitas ainda não tiveram tempo de comprovação científica, por isso cuidado. Ainda está em fase de estudo, então calma com exageros e afirmações); Perdeu a Linha (a notícia é contrária ao que já foi confirmado sobre o caso ou contradiz outra fala sobre o mesmo assunto); Em busca de incertezas (estamos buscando confirmar, ou não, essa notícia) e Falso (checagem feita, a notícia é falsa, não compartilhe).

O site apresenta ainda a aba Outros Boatos, que esclarece questões polêmicas ou controversas levantadas ao longo dos últimos dias. Para acessar o Nujoc Checagem, basta entrar pelo link:https://nujocchecagem.wordpress.com/

