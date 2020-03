Grávida é estuprada após ter a casa invadida por bandidos no Piauí

Uma mulher grávida foi estuprada na noite do último domingo (08), após ter sua residência invadida por três criminosos, no município de Madeiro, a cerca de 250 km de Teresina. A Polícia Civil investiga o caso, mas os suspeitos ainda não foram presos.



Polícia Civil de Luzilândia investiga o caso. Foto: Reprodução Google.

De acordo com a polícia, os criminosos invadiram a fazenda do prefeito da cidade, Zé Neto, roubaram e agrediram o caseiro que estava no local e, em seguida, o trio estuprou a mulher, que não teve a sua identidade relevada.

No mesmo dia, os criminosos ainda invadiram uma pousada na cidade e realizaram outro arrastão. As três ocorrências foram registradas no município de Madeiro.

A mulher foi encaminhada para o hospital da cidade para realizar os exames periciais. A Polícia Civil de Luzilândia, responsável pelo inquérito policial, faz buscas na região, mas ninguém foi detido até o fechamento dessa matéria.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia