Grave acidente mata dentista e deixa três pessoas feridas na BR- 343

Um grave acidente de trânsito envolvendo três veículos vitimou quatro pessoas na noite desta sexta-feira, feriado de Dia da Independência. O fato ocorreu na entrada da cidade de Teresina, na BR- 343, km 339.



De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro modelo Fiat Palio Fire, conduzido por Aryana Maria Martins Marques, de 31 anos de idade, colidiu na traseira do carro Renault Logan, onde estava Anderlly Lopes de Cerqueira, de 40 anos.

Foto: reprodução

Com o impacto, o carro de Anderlly Lopes foi jogado para o lado e acabou atingindo a motocicleta modelo Suzuki Boulev M1500 onde estavam o dentista Lucas Lages Castelo Branco, de 33 anos e Tamara Maria dos Remédios Machado de Araújo, de 28 anos.

As duas mulheres que dirigiam os veículos tiveram apenas ferimentos leves. Já Lucas Lages e sua companheira Tamara Maria tiveram lesões graves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local do acidente para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina. Segundo informações da PRF, o dentista Lucas Lages não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar no Hospital de urgência.

Dentista foi condenado após obrigar criança a passar fezes no rosto

Em abril deste ano, Lucas Lages Castelo Branco foi condenado a três anos de prisão após ter obrigado criança a passar fezes no rosto . O caso, ocorrido em dezembro de 2015, foi julgado pela juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, Junia Maria Feitosa Bezerra Fialho. Ela condenou o dentista pelos crimes de injúria, constrangimento ilegal e porte ilegal de arma de fogo. A pena foi convertida em pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50 mil à família da vítima.

O caso

No dia 12 de dezembro de 2015, a vítima, uma criança de 11 anos de idade, foi levar alguns salgados que eram produzidos por sua mãe até uma residência. Na volta para casa, a irmã do menor se sentiu mal e veio a defecar em frente à casa do acusado Lucas Lages. Neste momento, o réu teria saído armado de sua residência e obrigou a vítima a passar as fezes em seu rosto. O dentista chegou a ser detido em flagrante, mas foi liberado no dia seguinte após o pagamento de fiança.

Viviane MenegazzoLucas Albano e Nathalia Amaral