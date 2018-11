Grave acidente e homicídio marcam domingo no litoral piauiense

Uma colisão entre dois veículos e um homicídio marcaram o domingo em Parnaíba, litoral do Estado. Ambos os casos foram registrados pelo comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Antônio Pacifico.



O trágico acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio, resultou na morte de uma pessoa e deixou outra gravemente. A fatalidade aconteceu no início da noite de ontem (11).

Segundo o tenente-coronel Antônio Pacífico, o carro de passeio tentava realizar uma manobra enquanto a motocicleta fazia uma ultrapassagem. “Os dois veículos colidiram. Com o impacto da batida, a jovem que estava na garupa bateu a cabeça e morreu no local. O piloto da moto teve a fratura exposta na perna, além de várias escoriações pelo corpo”, disse.

O piloto da moto foi identificado como Wellington Rodrigues dos Santos, 21 anos e a jovem que estava na garupa foi reconhecida como Ana Carolina dos Santos, 19 anos, que veio a óbito no local.

O motociclista ferido foi levado para o Hospital Dirceu Arcoverde (HEDA). O condutor do veículo não foi identificado. Suspeita-se de que ele não teve graves ferimentos e estava sozinho no veículo.

Grave acidente deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida. Foto: Reprodução/PortaldoCatita

Homem é assassinado na porta de casa

Já o homicídio aconteceu por volta das 20h. Um homem, identificado como Francisco Romário Meneses da Silva, de 28 anos, foi assassinado com vários tiros na porta de casa enquanto tentava estacionar o carro na garagem.



Segundo o tenente-coronel Antônio Pacifico, a vítima estava chegando em casa quando foi atingida pelos disparos. “A informação que a gente tem é de que foram mais de dez disparos conta ele. A investigação agora deve determinar a motivação”, conta o comandante.

De acordo com o tenente-coronel, Francisco Romário não era de Parnaíba e havia se mudado para a cidade há pouca mais de um mês. “Nós não sabemos se ele era envolvido de alguma forma com o crime, pois ele não era conhecido da polícia”, esclarece.

Francisco Romário Meneses da Silva não chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já que morreu ainda no local do crime. Uma viatura do Instituto Médico Legal foi acionada para remover o corpo. A Polícia Civil agora está a cargo das investigações e tenta localizar o suspeito.





Homem é executado com mais de 10 tiros dentro de casa . Foto: Reprodução/PortaldoCatita

Viviane MenegazzoGeici Mello e Lucas Albano