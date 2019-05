Grande Família: PF deflagra operação contra fraudes na previdência

Pelo menos sete pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (15) pela Polícia Federal. A ação policial está ligada a Operação Grande Família, deflagrada hoje e que busca desarticular um grupo criminoso especializado no recebimento de benefícios previdenciários de segurados falecidos. Ao todo, estão sendo cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva no Piauí e Maranhão.



De acordo com a PF, foram identificados 639 benefícios previdenciários fraudados. Em valores, o prejuízo das contas foi estimado em R$ 80 milhões. O grupo criminoso é formado de estelionatários e servidores públicos que falsificava documentos para abertura de contas. Foram determinados ainda a apreensão de veículos, o bloqueio das contas bancárias dos presos e a suspensão do exercício da função pública para os servidores do INSS.



Segundo a Polícia Federal, os investigados deverão responder pelos crimes de associação criminosa (artigo 288 do CPB), estelionato qualificado (artigo 171, § 3º, do CPB), falsidade ideológica (artigo 299 do CPB), uso de documento falso (artigo 304 do CPB), corrupção passiva (artigo 317, §1º, do CPB) e corrupção ativa (artigo 333, p. u., do CPB).

Até o momento, os presos não tiveram a identidade revelada. A operação seguirá ao longo do dia. A ação recebeu este nome devido ao fato de sete presos pertencerem a uma única família.

Adriana MagalhãesGeici Mello e Maria Clara Estrêla