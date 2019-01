Governo vai adotar sistema eletrônico de informações

O Governo do Estado do Piauí deve implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) que permitirá, por meio de tecnologia, o processamento administrativo de forma eletrônica, reduzindo custos e a utilização de papel, além de agilizar, de forma substancial, a comunicação e o processamento, facilitando o controle e rastreamento dos processos. O tema foi tratado em reunião, nessa segunda-feira (21), no Palácio de Karnak entre gestores e técnicos de diversos órgãos estaduais com a governadora em exercício Regina Sousa que tem como um dos pilares da reforma administrativa a simplificação dos processos e a desburocratização.



Estiveram presentes os gestores e técnicos das secretarias de Governo (Segov), Planejamento (Seplan), Fazenda (Sefaz), Administração e Previdência (Seadprev), Ambiente e Recurso Hídricos (Semar) e ainda Procuradoria Geral do Estado (PGE), Controladoria Geral do Estado (CGE) e Agência de Tecnologia e Informação (ATI).



O secretário da Administração e Previdência, Ricardo Pontes, explicou que o decreto de implantação do novo sistema deve ser assinado e publicado nas próximas semanas e que, inicialmente, o SEI será implantado como piloto na SeadPrev e na ATI, e posteriormente deve ser implantado nos demais órgãos.

O gestor explicou também que o sistema será importantíssimo para o fluxo de obras, compras, licitações e contratos, trazendo também resultado importante para a sociedade. “Haverá um maior controle de tudo que é realizado pela administração estadual, onde haverá um procedimento padrão para todos os órgãos com a costumização de documentos e treinamento para os técnicos”, comentou Pontes.



Para Regina Sousa é preciso tomar as providências necessárias para que haja a simplificação e agilidade nos procedimentos gerando mais eficiência nos atendimentos e também economia para o Estado. “Pelo que foi apresentado, os órgãos já estão se movimentando para a implantação de um sistema unificado e a expectativa é que, no prazo de até três meses, esses sistemas estejam implantados. Ganha a organização do Estado e ganha também a população por que, com essa organização, fica muito mais fácil encontrar os processos, verificar a real situação e o que precisa para que andem. É uma economia de tempo, onde haverá a eliminação do papel e a geração de protocolos”, explica a governadora em exercício.

Ccom