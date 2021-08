Governo suspende prazos de concursos públicos no Piauí

Foi publicada no Diário Oficial do Estado na última terça-feira (24) o decreto governamental que suspende os prazos de validade dos editais de concursos públicos realizados pela Administração Pública direta e indireta do Piauí. A medida se aplica aos concursos já homologados e em fase de convocação dos aprovados até o término do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19.





Foto: Agência Brasil

Com o decreto, os concursos públicos promovidos pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como pelo Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e pelas Fundações e Autarquias do Estado ficam com seus prazos de validade suspensos; A suspensão contempla também as prorrogações decorrentes do estado de calamidade, desde que tenham sido reconhecidos pela Assembleia Legislativa (Alepi).

Pelo decreto assinado pelo governador Wellington Dias, os prazos dos concursos públicos terão continuidade na sua contagem no dia útil seguinte após o encerramento do estado de calamidade.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!