Governo realiza investimentos para melhoria da saúde em Picos

A saúde foi tema de audiência nessa terça-feira (19), no Palácio de Karnak, envolvendo o governador Wellington Dias, gestores estaduais da área; o prefeito de Picos, Padre Walmir de Lima; vereadores e lideranças políticas da cidade. O encontro serviu para atualizar as informações sobre uma série de investimentos que o governo estadual vem realizando para aumentar a resolutividade nas unidades de saúde que atendem à população picoense e região.



Uma ação prevista para este fim de semana é o mutirão de consultas eletivas. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) vai mobilizar profissionais médicos de diversas especialidades para acabar com uma fila de espera por atendimento com aproximadamente 500 pacientes.



"Inicialmente, disponibilizaremos ortopedia e obstetrícia, com a meta de atender pelo menos 100 pessoas nos locais definidos", revelou o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto.



Ainda na área da saúde, o governo tenta superar entraves burocráticos para investir cerca de R$ 800 mil na aquisição de uma ambulância com suporte de UTI (R$ 380 mil), uma ambulância para transporte entre hospitais (R$ 240 mil), além da compra de medicamentos (R$ 180 mil).



O governador assegurou também a conclusão de obras importantes em Picos: o Centro de Parto Normal; a Casa da Gestante; a ampliação do Hospital Regional Justino Luz, que proporcionará a criação de 60 novos leitos.



"O hospital é hoje numa área imporovisada e há necessidade de uma estrutura permanente. Estamos finalizando uma solução a partir de uma decisão judicial para viabilizarmos a retomada da obra", disse Wellington Dias.



Outro pedido apresentado pelo prefeito de Picos foi a finalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que pode passar a oferecer também atendimento ambulatorial.



"É um prédio amplo, bem construído. Estamos designando uma comissão técnica para ir a Picos e, com as autoridades do município, verificar essa possibilidade defendida pela Sesapi e pela Secretaria Municipal de Saúde", explicou Florentino.



