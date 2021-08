Governo mantém medidas restritivas contra Covid-19; veja o decreto

Em novo decreto publicado neste domingo, 15, determina a abertura do comércio em geral até as 17h e os shopping centers poderão funcionar das 10h às 22h. O decreto tem validade do dia 16 até 22 de agosto.

O decreto Nº 19.920 , a respeito das medidas sanitárias excepcionais a serem adotadas em todo o Piauí voltadas para o enfrentamento da Covid-19.

No novo decreto, seguem suspensas as atividades que envolvem aglomeração, o funcionamento de boates, casas de shows, bem como de quaisquer tipos de estabelecimentos que promovam atividades festivas, em espaço público ou privado, em ambiente fechado ou aberto, com ou sem venda de ingresso.

O decreto determina que bares, restaurantes, trailers, lanchonetes, barracas de praia e estabelecimentos similares bem como lojas de conveniência e depósitos de bebidas, só poderão funcionar até às 24h.

O funcionamento de mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios deve terminar até às 24h.

Eventos

Em novo decreto assinado pelo governador Wellington Dias, poderão ser realizadas atividades sociais, culturais e artísticas em cinemas, teatros, circos, auditórios e espaço de eventos, em ambientes abertos e semiabertos, com público de até 100 pessoas, observado o distanciamento mínimo de 2 metros, podendo haver a utilização de som mecânico, instrumental ou apresentação de músico, desde que não gerem aglomeração, nem permitam dança.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!