Governo muda calendário e IPVA deverá ser cobrado entre janeiro e março

A partir de 2020 o calendário de pagamento do IPVA no Piauí terá mudanças no Piauí. As adequações seguem a tendência nacional e estabelecem, dentre outras mudanças, que os veículos que até este ano pagam o imposto de acordo com o final da placa do carro, passem a ser cobrados entre os meses de janeiro e março.

A medida está amparada na Lei nº 7192 de 29 de março de 2019 e regulamentada no decreto 18.461 publicado no Diário Oficial do Estado do dia 30 de agosto.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), o tradicional desconto de 15% na cota única vai permanecer, só que agora para quem pagar o IPVA em janeiro. Quem optar por pagar em fevereiro terá um desconto de 10% e em março, 5%.

“Estamos nos adequando a uma tendência que já é realidade há anos em outros estados. Aqui ainda vamos ter um diferencial que é estender o desconto nos três meses destinados ao pagamento. Quem optar pela cota única tanto em janeiro, fevereiro ou março, pagará com o desconto, que é gradual de acordo com o mês”, explica o superintendente da Receita, Emilio Junior.

Semelhantes ao Piauí, adotam o pagamento entre os meses de janeiro e abril os estados de Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.

CCOM