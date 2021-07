Governo do Piauí libera eventos em teatros e casas de show para até 100 pessoas

O Governo do Estado do Piauí liberou a realização de atividades artísticas, criativas e de espetáculos com público máximo de 100 pessoas. A decisão consta em decreto estadual publicado neste domingo (27) no Diário Oficial do Piauí. Estão autorizados eventos artísticos em cinemas, teatros, circos, casas de espetáculos, espaços de eventos, casas de show e auditórios, em ambientes abertos e semiabertos, contanto que seja observado o distanciamento mínimo de 2 metros.





Foto: O Dia

Os eventos podem, ainda, contar com utilização de som mecânico, instrumental ou apresentações de músicos, desde que não gerem aglomeração. A medida leva em consideração os protocolos sanitários que já vêm sendo adotados no Piauí desde o começo da pandemia, bem como a avaliação epidemiológica e as recomendações apresentadas pelo Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública do Estado, o COE.

Além de permitir a realização de eventos para público de até 100 pessoas, o decreto mantém também o funcionamento do comércio geral até as 17 horas e dos shoppings centers das 12h às 22h. Mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados, hipermercados, padarias e produtos alimentícios devem encerrar suas atividades até as 24h, proibindo o acesso ao estabelecimento de quem não usar máscara e evitando aglomerações.

O Piauí segue sob toque de recolher das 1h às 5h, ressalvados os casos de extrema necessidade como deslocamento para atividades essenciais e para atendimento médico.

