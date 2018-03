Governo leva investimentos a centros culturais em três cidades

A governadora em exercício Margarete Coelho autorizou, nesta segunda-feira (26), no Palácio de Karnak, durante audiência com o secretário de Cultura, Fábio Novo, investimentos em três importantes equipamentos culturais no Piauí. Um dos destaques é a abertura de licitação para as obras da Escola de Sanfonas, no município de Dom Inocêncio. O valor previsto é de R$ 150 mil.

“Dom Inocêncio tem, proporcionalmente, o maior número de sanfoneiros do Nordeste. São crianças, meninos e meninas extremamente habilidosos. Eles fazem o maior evento de sanfonas da região. A escola é também uma valorização da cultura local”, comentou a vice-governadora.

A cidade de São João do Piauí será contemplada com a reforma e ampliação do seu centro cultural. O espaço abrigará um teatro com todos os equipamentos necessários, inclusive salas para oficinas. O investimento é estimado em R$ 450 mil.

Por solicitação do secretário Fábio Novo, Margarete Coelho autorizou também a reforma e adequação do Centro Social de Currais, que se tornará um ponto de cultura. A obra é estimada em R$ 245 mil. “É um município com uma veia cultural muito forte. Tem os rabequeiros e um artesanato muito punjante. Conversando com os artistas e a comunidade, percebemos que o desejo deles era que o Centro Social abandonado passasse a oferecer oficinas de artesanato, música e muito mais. É isso q vamos fazer”, afirmou Novo.

Os investimentos fazem parte da estratégia do governo de abrir pelo menos um ponto de cultura em cada município piauiense.

Ccom