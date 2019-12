Governo lança programação especial de Natal em Teresina

A redação do Sistema O Dia de Comunicação já entrou no clima do natal e, nesta quinta-feira (05), recebeu uma visita muito especial. Os músicos da Escola de Música Dona Gal alegraram os jornalistas e colaboradores com músicas natalinas e vieram a convite da Secretaria de Estado da Cultura e da Coordenadoria de Comunicação Social.



O coordenador Estadual de Comunicação, Allisson Bacelar, aproveitou a oportunidade para falar do lançamento da Programação Natal de Sonho e Luz, lançado na quarta-feira (04), no Palácio de Karnak, que contou com a Orquestra Sinfônica de Teresina.

Já o secretário de Estado da Cultura, Fábio Novo, destacou um pouco da programação e de como ela será apresentada ao público. “Hoje é um dia especial, pois estamos inaugurando o elevador do Museu do Piauí e o novo sistema de combate a incêndio. Na sexta, vamos abrir a decoração de natal do Palácio da Cultura, e na segunda-feira abrimos todo o corredor de natal. Sempre achamos que faltava algo no centro de Teresina além do Palácio de Karnak, então viemos discutindo com a CCom um projeto bacana para o centro, onde faremos um corredor”, explica.



Anúncio da programação de Natal foi feito aos jornalistas de O Dia pelo secretário Fábio Novo e pelo coordenador de Comunicação do Estado, Alisson Bacelar - Foto: Assis Fernandes/O Dia

O projeto contemplará a Avenida Antonino Freire, a menor avenida do mundo, decorando alguns prédios e as tradicionais carnaúbas, um dos símbolos piauienses. A decoração irá começar na Igreja de São Benedito, no qual a fachada servirá para exibição de mapping à noite.

“A Igreja de São Benedito ainda não está pronta, mas estamos ajudando na recuperação desse patrimônio, que é tombado, e dentro de 60 dias deve ficar completamente pronta. Tem também a decoração do Palácio de Karnak e as carnaúbas históricas vão receber uma decoração e iluminação especial e alguns casarões históricos desse sítio receberão uma decoração especial”, frisa.

Fabio Novo enfatiza que a proposta é fazer desse projeto algo permanente, transformando em um produto turístico para que as famílias possam visitar no período natalino. “Queremos fazer a exemplo de outras cidades que já fazem isso e tem uma programação especial, como em Gramado. No próximo ano vai ser maior e mais forte ainda o projeto, pois muitas empresas estão vendo e abraçando o projeto na perspectiva, inclusive, de nos ajudar no próximo ano”, finaliza o secretário de Estado da Cultura.

Isabela Lopes