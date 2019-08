Governo lança edital de licitação da PPP do Centro de Convenções

O Governo do Estado do Piauí lançou, na quarta-feira (21), um edital de licitação para concessão de uso do Centro de Convenções de Teresina, através da Secretaria de Estado do Turismo e da Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc). A parceria com o setor privado tem como objetivo a modernização, exploração, operação e manutenção do equipamento.

De acordo com Viviane Moura, superintendente de parcerias e concessões, o projeto está estruturado considerando, principalmente, a gestão do equipamento, por meio da promoção e fomento à realização de eventos, como feiras, congressos, seminários e outros. “Paralelo a isso, o privado que assumir essa concessão tem como obrigação concluir o restante da obra, equipar e mobiliar o Centro de Convenções. Estamos falando de um equipamento com mais de 80% da obra pronta, sendo necessária a finalização para iniciar a operação”, explica a gestora.

O Centro de Convenções está a apenas 10 minutos do aeroporto de Teresina e fica próximo de uma variada rede hoteleira, restaurantes, espaços culturais e de lazer. Segundo Viviane, essa infraestrutura vai contribuir para o desenvolvimento do turismo de negócios e serviços da capital.

A licitação, na modalidade de concorrência pública, com inversão de fases, tem como critério de julgamento o maior percentual de outorga. O edital e as informações do projeto estão disponíveis no site www.ppp.pi.gov.br ou na sede da Suparc. A sessão de abertura das propostas será realizada no dia 23 de setembro de 2019, às 09h, no Auditório da Secretaria de Administração e Previdência do Estado, em Teresina.

Nathalia Amaral