Governo investirá em mobilidade para Floriano e Parnaíba

A cidade de Floriano, situada a 240 quilômetros ao sul de Teresina, terá um avanço na mobilidade urbana, patrocinada pelo Governo do Estado em parceria com a prefeitura municipal. Em reunião nessa quinta-feira (14), o governador Wellington Dias e o prefeito Joel Rodrigues discutiram os pontos da cidade que devem receber as intervenções.

“São 15 km de asfalto nas vias urbanas, cujos projetos já estão em poder da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans). A meta é iniciarmos ainda em junho”, explicou o prefeito.

A população será contemplada ainda com a construção de 35 mil m² de calçamento. As comunidades com revestimento primário terão prioridade.

O governo e a prefeitura fecharam ainda uma parceria para festa dos 121 anos de emancipação política de Floriano, que ocorrerá entre os dias 1 e 8 de julho.

“Se não tiver um gestor com a capacidade de integrar o município com os governos estadual e federal para que os recursos possam chegar, não há desenvolvimento nem melhoria da qualidade de vida da população. O Governo do Piauí é um grande parceiro de Floriano”, finalizou Joel Rodrigues.

Parnaíba

O governo também investirá em mobilidade urbana na cidade de Parnaíba. O desenvolvimento e o crescimento da frota veicular geraram a necessidade de intervenções para dar fluidez ao tráfego. Lideranças políticas do litoral, como o secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto; o deputado estadual dr. Hélio Oliveira e o suplente de deputado Zé Hamilton Castelo Branco discutiram com o governador os pontos mais críticos que merecem atenção.

“São corredores fundamentais que ligam os bairros, onde precisamos acabar com pontos de estrangulamento. As regiões de Raul Bacelar, Lagoa da Prata, Portinho e Céu são algumas que defendemos intervenções”, pontuou Florentino Neto.

Ascom