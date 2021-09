Piauí: Governo reforça ações para combater incêndios que duram 10 dias na divisa com Ceará

Com o aumento da temperatura no período do B-R-O-Bró, período marcado por tempo seco e ventos fortes, o Piauí fica mais suscetível a incêndios e queimadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Piauí (CBMP) está agindo na região de Pedro II, Domingos Mourão, Milton Brandão e Buriti dos Montes em um incêndio de grandes proporções numa vegetação nativa de área crítica de 40 mil m².



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve origem no estado do Ceará, em cima da serra, e se propagou atingindo o Piauí. O combate ao fogo já dura mais de dez dias e está sendo realizado numa ação integrada com diversos órgãos dos municípios afetados, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar), além de brigadistas voluntários.



Neste domingo (5), a equipe comandada pelo tenente-coronel Costa está agindo em Milton Brandão e Buriti dos Montes, nas comunidades Bom Princípio e Catanduvas, respectivamente.



“Nos deslocamos até a localidade Catanduvas, que fica a 35 km da sede da cidade de Milton Brandão, sendo necessário usar carros traçados, e depois o acesso só foi possível a pé ou com auxílio de motos, por cerca de mais dois quilômetros, até os primeiros focos de incêndio. As linhas de fogo se estendiam por quilômetros, onde cada militar percorria uma média de até dez quilômetros. Foram utilizados drone para monitoramento e localização dos focos, ferramentas de geoprocessamento para mapeamento da área e navegação”, explicou o militar.

Desde ontem (04), o Corpo de Bombeiros do Piauí está trabalhando para controlar as chamas de um incêndio que atinge a região do município de Valença, a 321 Km de Teresina. O fogo, que se iniciou neste sábado, preocupa os moradores porque está indo em direção às residências da cidade. Um vídeo compartilhado pelos valencianos mostra as chamas e a fumaça preta se acumulando e se espalhando próximo a uma casa no bairro Campestre.

Recomendações

Uma das recomendações do Corpo de Bombeiros é de que os terrenos baldios sejam mantidos limpos, sem entulhos. A realização de queimadas pode ser enquadrada na lei n.º 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). A orientação é válida também para residências e condomínios vizinhos a terrenos baldios, onde incêndios espontâneos são mais comuns nessa época do ano.



O CBMP também recomenda que a realização das denúncias seja acompanhada de informações complementares que facilitem o acesso dos brigadistas ao local, como um ponto de referência preciso e localização exata. O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros em todo o país é o 193, disponível 24h. Além desse contato, em Teresina, a central de chamadas da corporação também pode ser contactada pelo telefone (86) 9 8851-1741.



