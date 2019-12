Governo fecha com empresa para fazer voos na Rota das Emoções

O governador Wellington Dias anunciou a chegada da empresa de táxi aéreo Passaredo, que fará o translado dos turistas que visitarem o litoral do Ceará, Piauí e Maranhão. Os estados, que compreendem a Rota das Emoções, ganham um grande reforço para a atração de novos turistas.





Ainda sem a frequência de voos estabelecida, passo que deve ser dado após uma reunião com representantes do movimento hoteleiro e agências de viagem, a Passaredo fará o translado de turistas que estiverem visitando todo o complexo Rota das Emoções, que compreende pontos turísticos cearenses, como a Lagoa do Paraíso, em Jijoca, a Vila de Jericoacoara; a cidade histórica de Parnaíba, as praias paradisíacas de Barra Grande e o Delta do Parnaíba no Piauí; assim como os Lençóis Maranhenses e a cidade de Tutóia, no Maranhão.

De acordo com o assessor especial da presidência da agência de taxi aéreo, coronel Paulo Edson, o objetivo é poder ampliar a atuação até a ilha de Fernando de Noronha, em breve. “Esse vetor é um pouco mais ambicioso, porque ele deve iniciar em Fernando de Noronha, passar por Fortaleza, depois Jericoacoara, Parnaíba e Barreirinhas. As frequências com relação a malha serão discutidas com as agências de viagem, mas o importante é que o passo foi dado”, comemora.

Para o governador, esse trecho do litoral nordestino tem grande potencial de atração de turistas de outras regiões do Brasil e do mundo. “A Rota das Emoções é um lugar especial no mundo. Você imagina Jericoacoara, Camocim, Delta do Parnaíba, Barra Grande, mas tem muito mais do que isso. Cidades históricas como Parnaíba. É um lugar que quem vem ama e o mundo está atrás de novos destinos, lugares que ninguém foi, lugares mais sossegados. O passo agora é ampliar os serviços de voos. Voos na Rota das Emoções, voos integrando o Piauí com outros estados, em especial os do Sul e Sudeste e esse encontro aqui permite preparar melhor a região para essas novas etapas”, conclui.

Com informações da CCOM