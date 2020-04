Governo faz levantamento de piauienses que não receberem auxílio federal

O Governo Federal está disponibilizando um auxílio emergencial neste momento de pandemia por conta do Covid-19. E para que o maior número de piauienses receba ajuda neste momento,, o Governo do Estado está iniciando um levantamento das pessoas que vivem no Piauí em situação de vulnerabilidade social que não conseguirem o auxílio.



O repasse da União no valor de R$ 600 teve início nesta quinta-feira (9), para pessoas cadastradas no CadÚnico, não contempladas pelo Bolsa Família. Há um grande número de famílias no Piauí que se enquadram no perfil, mas há a possibilidade de alguns não conseguirem se habilitar para receber a ajuda.



Em videoconferência com gestores da área social, na tarde desta quinta (9), o governador Wellington Dias reiterou a prioridade para que nenhuma pessoa necessitada fique sem assistência no Piauí.



“O melhor dos mundos é aquele onde se protege os mais pobres do Piauí. Não vamos deixar que as pessoas passem fome em nosso estado. Vamos fazer uma busca ativa para não deixar nenhuma família de fora”, assegurou Dias.



A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos (Sasc) está analisando toda a base de cadastros no sistema de assistência em nível estadual. São aproximadamente 750 mil famílias, sendo 400 mil atendidas pelo Bolsa Família. O órgão está empenhado em resolver pendências para garantir o auxílio emergencial ao maior número possível de famílias.



Na próxima terça-feira (14), o secretário da Sasc, José Santana, se comprometeu em apresentar a relação com o resultado da busca ativa pelos não-beneficiados. “Precisamos de um tempo até se confirmar o benefício para que a gente não incorra no risco de incluir pessoas que já vão ser atendidas pelo auxílio emergencial. São 750 mil famílias cadastradas no sistema, cerca de 400 mil no bolsa família”, ressaltou Santana.



O deputado estadual Francisco Limma, sugeriu a separação em zonas (urbana e rural) para facilitar a identificação das famílias que devem receber o atendimento do governo estadual. A deputada estadual Elizângela Moura, ligada ao movimento dos trabalhadores na agricultura, participou da reunião virtual e foi convidada a auxiliar nessa triagem.



Participaram ainda da videoconferência, o deputado estadual Francisco Costa e o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Herbert Buenos Aires.

O governador Wellington Dias finalizou a reunião pedindo a todos que transmitissem durante o feriado, o apelo do “fique em casa”. “O cuidado é para não chegar nas pessoas onde o vírus é mais perverso. Doze por cento da sociedade é do grupo de risco: diabéticos, hipertensos, pessoas com problema renal, cardíaco, fígado, pulmonar. São esses que complicam. Há necessidade de a gente manter ainda o apelo para todos ficarem em casa”, ressaltou.



