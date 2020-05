Governo fará nova pesquisa com testes rápidos do Covid-19 em 15 cidades

Uma nova pesquisa de testes rápidos do Covid-19 será feita pelo Instituto Piauiense de Opinião Pública (Amostragem), juntamente com o Governo do Piauí e a Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi). O estudo será realizado no próximo dia 8 de maio em 15 cidades do Estado e seguirá até o dia 11 de maio, e visa estimar os casos de coronavírus no Piauí, reduzindo a subnotificação da doença.



Os pesquisadores do Instituto estarão devidamente identificados com crachá, colete e logomarca do Amostragem, além de usarem equipamentos de proteção individual (EPI) recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como álcool em gel, luvas e máscaras. Cada pesquisador contará com um profissional de saúde, destinado pela Sesapi, responsável por realizar os testes rápidos nos moradores. Os testes ficam prontos em 15 minutos.



Os municípios pesquisados serão Teresina, Parnaíba, Campo Maior, Coivaras, Piripiri, Picos, Pimenteiras, Floriano, Fronteiras, Oeiras, Corrente, São Raimundo Nonato, São Gonçalo do Gurgueia, Uruçuí e Valença.



O estudo, que vai fazer um levantamento mais transparente sobre os casos de Covid-19 no estado, é domiciliar, com pesquisadores indo até residências sorteadas para realizar um teste rápido nos locais selecionados.



Da redação