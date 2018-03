Governo entrega 29 toneladas de sementes de milho e feijão

O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, Francisco Limma; a superintendente Patrícia Vasconcellos e o diretor de Aquicultura e Pesca da SDR, Luciano Sousa, dando continuidade ao calendário elaborado pela SDR, entregaram, na segunda-feira (26), sementes e mudas nos municípios de Esperantina e Campo Maior. Nesta quarta-feira (28), pela manhã, a SDR realizará a solenidade de entrega de sementes e mudas para os agricultores familiares do município de Piripiri.

Participaram da entrega autoridades, lideranças locais, representantes dos Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs), associações, outras entidades e instituições beneficiadas, como de Escolas Família Agrícola.

Segundo os técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Rural, no regional do Emater/Território dos Carnaubais, que atende 19 municípios, foram distribuídas o total de 8.200 kg de milho e 21.580 kg de feijão, 42.000 mudas de caju e 60.000 raquetes de palma forrageira. Um investimento de aproximadamente R$ 389 mil no território.

A Escola de Família Agrícola dos Cocais atende um público de 13 municípios, e segundo a professora Leuda Rodrigues, toda a comunidade escolar é atendida com as sementes e mudas. “A gente divide os produtos que recebe do governo, sementes, mudas, alevinos, palma e este ano também a semente crioula, por meio da SDR, e faz um controle por meio de visitas nas casas. Já na escola, aproveitamos para alimentação diária, já que nós temos na EFAS Cocais, 16 professores e aproximadamente 187 alunos e alunos, com certeza ainda dá tempo de todos se beneficiarem porque a gente produz durante o ano inteiro”, informou Leuda.

O representante do STTR de Esperantina, coordenador do polo, Francisco de Assis, disse que esta é uma ação muito importante porque “vai beneficiar, com certeza, toda esta região, já que os agricultores e agricultoras estão ansiosos para iniciarem o plantio do caju, tão propício na nossa região. Vão utilizar a palma forrageira para os animais e as sementes servirão, principalmente, para o replantio, sobretudo para aqueles que perderam a safra e outros que estão esperando para plantar. Nosso período chuvoso se estende até o mês de maio, então, certamente dá tempo, com fé em Deus, deles colherem para a nova safra”, concluiu Francisco.

Segundo o secretário Francisco Limma, os municípios formam uma comissão composta por membros da Secretaria Municipal de Agricultura, Emater e do Sindicato de Agricultores Rurais, que faz o cadastro e enquadramento dos beneficiados. “No total, são cerca de 29 toneladas de milho e feijão, mais uma ação do Governo do Estado voltada quase que exclusivamente para a Agricultura Familiar. Ao todo, um investimento de, aproximadamente, 6 milhões de reais, beneficiando os 224 municípios e cerca de 70 mil agricultores e agricultoras, isso equivale a 1/3 do total dos agricultores familiares de todo o estado”, ressaltou o gestor.

Limma acrescenta que, com esta ação, liberando esse total de recursos, mesmo no momento financeiro pelo qual atravessa o país por causa de algumas ações do governo federal, o governador Wellington Dias mantém o compromisso de apoiar o desenvolvimento rural e a agricultura familiar no estado, e, consequentemente, foi autor do maior investimento no que se refere à aquisição de sementes e mudas em toda a História do Piauí.

O secretário informou ainda que, este ano, a metrologia prevê chuvas acima da média histórica também na região norte, e que há expectativa de super safra.

