Governo pretende pagar reajuste a servidores a partir de maio

O governo do Piauí quer começar a pagar o reajuste salarial anunciado para policiais militares, bombeiros e servidores efetivos da administração do Poder Executivo, autarquias e fundações públicas a partir de maio do próximo ano. O acréscimo proposto pelo governo é de 8,82% e está contido no Projeto de Lei apresentado à Assembleia Legislativa.

O governador Wellington Dias (PT) já havia anunciado que a equipe técnica do governo estudava reajustar os vencimentos dos servidores em 8,5%. Na última segunda-feira (06), o chefe do Executivo reuniu deputados estaduais da base e citou que a matéria seria encaminhada à Alepi até o final da semana.

O texto chegou ao Poder Legislativo com uma porcentagem maior que a esperada e foi lido em plenário em sessão ordinária da última quinta-feira (09). O PL segue para a as comissões técnica da Casa e deve ser levado para discussão e votação em plenário. A expectativa é que a tramitação da matéria só avance no retorno do recesso parlamentar.

O reajuste salarial que corrige a inflação referente aos anos de 2019 e 2020 beneficia também os pensionistas e inativos. O governo explicou que a medida era impedida pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pelas leis aprovadas pelo Congresso Nacional que impediam aumento de despesas durante a pandemia da Covid-19.

