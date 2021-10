Governo do Piauí doará duas mil cestas básicas a motoristas e cobradores de ônibus

A Secretaria de Estado da Defesa Civil (Sedec) entregará, nesta quarta-feira (13), às 11 horas, duas mil cestas básicas alimentícias a motoristas e cobradores de ônibus de Teresina. A ação, que ocorrerá na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário do Piauí (Sintetro), busca minimizar os impactos sofridos pela categoria por conta da pandemia da Covid-19.



Cada cesta básica contém itens embalados para consumo próprio, tais como: açúcar, arroz, biscoito, café, feijão, leite em pó, macarrão, óleo vegetal, sal, sardinhas, farinha e massa de milho.



(Foto: Ilustrativa/WhatsApp)

“Muitos rodoviários estão tendo dificuldades em levar alimento para dentro de casa e essa ação busca aliviar os prejuízos que a categoria tem tido ao longo dos meses”, explica o secretário da Sedec, José Augusto Nunes.



O trabalhador rodoviário José Esmerino da Costa comemora a entrega dos alimentos. “Estamos há quase dois anos sofrendo com essa pandemia, perdendo empregos e direitos. As cestas que estão sendo doadas pelo governador serão bem-vindas nesse momento, já que garante comida na nossa mesa por um mês”, conta Esmerino, que é membro do Sintetro.



A Sedec adquiriu as cestas por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), que possibilita comprar os produtos com menor burocracia a um valor menor que o praticado no mercado. O processo de aquisição das unidades foi aprovado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), Controladoria Geral do Estado (CGE), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), além da orientação da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SeadPrev).



Em junho deste ano, os próprios trabalhadores fizeram uma campanha para arrecadar alimentos e formas as cestas básicas, que seriam doadas aos motoristas e trabalhadores, que estavam com seus salários e direitos em atraso.



Estarão presentes à entrega das cestas básicas, a vice-governadora do Estado do Piauí, Regina Sousa; o secretário da Sefaz e coordenador do PRO-Piauí, Rafael Fonteles; e o deputado estadual Cícero Magalhães.



