Governo do Piauí comemora assinatura de R$ 697 milhões em empréstimos

O secretário de Fazenda do Piauí e coordenador do programa Pro Piauí, Rafael Fonteles, anunciou através de postagens nas redes sociais nesta segunda-feira (08) a assinatura de um contrato de R$ 600 milhões em empréstimo com o Banco Itaú e a autorização de financiamento no valor de R$ 97 milhões com o Banco de Brasília.

Rafael explicou que os empréstimos serão utilizados para investimentos em todos os municípios do Piauí e na melhoria da malha viária do estado. O secretário disse ainda que os valores garantem a continuidade do Pro Piauí.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

“Duas excelentes notícias para iniciar a semana. 1) Assinamos o contrato do Estado do Piauí com o @Itaú (Banco Itaú) para financiamento de R$ 600 milhões para obras nos 224 municípios do nosso Estado; 2) A Secretaria do Tesouro Nacional autorizou financiamento de R$ 97 milhões junto ao BRB, para implantação e recuperação de rodovias em todo o Piauí”, comemorou.

Rafael Fonteles postou ainda que o governo realizou neste ano o maior investimento com recursos próprios e classificou as realizações como um ganho para os piauienses. “Conseguimos neste ano bater o recorde histórico de investimentos com recursos do Tesouro Estadual e também com recursos de Todas as Fontes”, escreveu.

