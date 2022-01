O governador Wellington Dias (PT) assinou, nesta terça-feira (12), um acordo de compensação ambiental com a Enel, empresa italiana que atua na área da energia eólica e solar. A mesma ficou responsável pelo plantio de 1 milhão de mudas de árvores no território piauiense. A solenidade ocorreu no Palácio de Karnak e contou com a presença do secretário estadual de Meio Ambiente, Daniel Marçal, além da presidente da Enel, Roberta Bonomi, que participou de forma virtual.

Governo do Piauí anuncia plantio de 1 milhão de árvores em parceria com empresa privada (Foto: Arquivo O Dia)

De acordo com Dias, a meta é que o Piauí plante, ao todo, 5 milhões de mudas que serão direcionadas, em especial, às unidades de conservação ambiental do estado. O projeto visa garantir as condições de recuperação das matas e atuar na mudança climática que vem ocorrendo em todo o mundo.



“A Enel irá plantar 1 milhão de novas árvores, mas nós temos uma meta para a produção e plantio de 5 milhões de árvores em todo o Piauí. Essa meta tem por objetivo que o estado possa, ano a ano, ter um saldo positivo, ou seja, ter mais novas árvores do que desmatamento para que possamos, de forma concreta, garantir sustentabilidade ambiental”, afirma.



Wellington Dias (PT) assinou um acordo de compensação ambiental para plantação de 1 milhão de mudas (Foto: Divulgação/Ccom)



O investimento objetiva ainda gerar atividades econômicas para as comunidades nativas e agricultores familiares. Segundo Daniel Marçal, "essa ação está indo de encontro a ações que foram reafirmadas no Acordo de Paris, no sentido de fazer um controle dessas mudanças climáticas que vem ocorrendo. Serão priorizadas áreas e lugares de conservação, nós temos três unidades no estado e serão direcionadas para esses locais, na qual será envolvido também instituições”, explica o secretário.



Daniel Marçal, secretário estadual de Meio Ambiente (Foto: Tarcio Cruz/ODIA)



Assinatura de Decretos

O governador Wellington Dias (PT) destacou ainda que foram assinados dois decretos relacionados ao meio ambiente. O primeiro decreto regulamenta um fundo específico para unidades de conservação. “Com isso, desburocratizamos o pagamento para o serviço ambiental, que vai permitir que as empresas possam viabilizar as condições necessárias para a sustentabilidade”, comenta Dias.

Já o outro decreto, foi assinado a fim de regulamentar e melhorar a política de incentivo à reciclagem do lixo. “Demos um passo a mais, onde o objetivo é que tenhamos as condições inclusive de gerar atividades econômicas a partir do lixo e com isso ter uma política adequada ao meio ambiente



