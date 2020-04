Governo do Piauí anuncia compra de cloroquina para tratamento do Covid-19

O Governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou nesta quarta-feira (08) a compra de medicamentos à base cloroquina e hidroxicloroquina e azitromicina, que serão usadas no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. A decisão aconteceu depois de uma reunião com Comitê de Organização Emergencial (COE), entidade que dá orientações sobre os procedimentos a serem adotados no Piauí.



Foto: Arquivo O Dia.

A iniciativa está relacionada à elaboração de um protocolo em conjunto com os estados do Pará e Ceará que visa à utilização controlada destas substâncias para o tratamento de doentes infectados com o Coronavírus Sars-CoV-2.

“Autorizei ao secretário de Saúde, Florentino Neto, a partir de orientação do Comitê de Organização Emergencial (COE), a compra de mais medicamentos à base de cloroquina e hidroxicloroquina. Autorizei também a compra da azitromicina para compor o coquetel”, disse o governador.

Conforme Wellington Dias, agora, haverá a elaboração de um protocolo no Piauí para a administração dos medicamentos. “Nossos médicos estão elaborando esse protocolo que dá segurança tanto para o médico quanto ao paciente. Eles estão dialogando com profissionais do Ceará e do Pará e esse documento deve sair ainda nesta quarta-feira (8)”.

Efeitos positivos em pacientes

Nos estados do Ceará e Pará, as substâncias são administradas no estágio inicial do Covid-19, com o objetivo de fazer com que os primeiros sintomas não evoluam para as perigosas infecções pulmonares. Neste caso, é utilizado um coquetel com base em hidroxicloroquina e azitromicina. A cloroquina tem sido utilizada experimentalmente em casos confirmados de Covid-19.

