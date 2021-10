Governo do Piauí antecipa pagamento dos servidores referente a setembro

O Governo do Piauí antecipou o pagamento do salário dos servidores públicos estaduais, referente à segunda etapa do mês de setembro, para esta sexta-feira (01), que encerraria apenas na próxima quinta-feira, 7 de outubro.

O anúncio da antecipação do pagamento foi feito pelo secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles. Segundo o gestor, isso foi possível graças ao esforço que a gestão financeira, com o apoio do governador Wellington Dias, tem feito para organizar e equilibrar as finanças públicas estaduais.



“E a ideia é se esforçar cada vez mais para que futuramente possamos antecipar toda a tabela de pagamento do Estado, a fim de que o servidor possa se planejar melhor, financeiramente. E também não deixa de ser um presente antecipado em comemoração ao Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro”, ressalta Rafael Fonteles.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com a tabela de pagamento atual, o mês de setembro começou a ser pago no último dia 30 (para quem ganha até R$2 mil) com encerramento marcado para 7 de outubro (para quem ganha acima de R$2 mil). Com a antecipação, os recursos estão disponíveis na conta dos servidores seis dias antes.



Desde o início do ano, o governo do Piauí vem pagando os servidores públicos, rigorosamente, até o quinto dia útil, sendo que esse pagamento foi dividido em apenas duas faixas salariais:



1) a primeira para quem ganha até R$ 2 mil, que ocorre ainda dentro do mês trabalhado;

2) e a segunda para quem recebe acima de R$2 mil, salário pago até o quinto dia útil do mês subsequente.

