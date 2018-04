Governo diz que não há mais risco de rompimento da Barragem do Bezerro

O Governo do Estado anunciou nesta quarta-feira (11) que não há mais risco de rompimento da Barragem do Bezerro, no município de José de Freitas, 68 km ao norte de Teresina.

Após vistoria técnica realizada na manhã desta quarta, o Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), órgão responsável pela barragem, informou que a infiltração identificada na parede do reservatório cessou, diminuindo a pressão sobre a estrutura.

De acordo com o instituto, o sangradouro aberto foi essencial para a diminuição do volume de água na represa, que chegou a cair mais de 63 cm nos últimos dias.

O diretor do Idepi, Geraldo Magela, garante que a situação está sob controle. “Isso se deu como resultado da ação emergencial executada pelo Idepi. Vamos continuar com equipe monitorando e executando trabalhos de restauração”, afirmou.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) presta consultoria ao Idepi no trabalho de restauração da barragem nos pontos em que foram identificados danos.

Mesmo afirmando que não há mais risco de rompimento, o Governo diz que continua em alerta, pois há previsão de novas chuvas no norte do estado durante os próximos dias.

O Governo diz, ainda, que as pessoas que moram nas imediações devem continuar seguindo as orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, inclusive no que se refere aos cuidados para a evacuação, em caso de emergência.

O alerta segue para os municípios de José de Freitas, Lagoa Alegre, Cabeceiras, Esperantina, Batalha, Barras, Joca Marques, Madeiro, Luzilândia, Campo Maior e Pimenteiras.



De acordo com nota divulgada pela Coordenadoria de Comunicação, cerca de 15 mil pessoas que residem em áreas de risco de inundação estão sendo assistidas por órgãos estaduais e municipais.

O Governo Federal, através do Ministério da Integração Nacional, e o Exército também auxiliam nas ações de assistência às famílias que vivem em locais vulneráveis.

