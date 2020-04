Governo define multa de R$ 500 a R$ 17 mil para quem descumprir isolamento

Uma portaria conjunta assinada pelo Secretário de Saúde, Florentino Neto, nesta terça-feira (07) definiu multas de R$ 500 a R$ 5 mil para pessoas físicas e para empresas R$ 5 mil até R$ 17 mil que descumprirem as medidas de proteção ao novo coronavírus determinadas pelo Governo do Piauí. A portaria passará a valer após publicação no Diário Oficial da União. (Veja os documentos abaixo).



Conforme o documento, as infrações podem ser leves, graves ou gravíssimas. A multa será aplicada, cumulativamente, por cada ato e por cada dia de descumprimento. As notificações serão realizadas pelas autoridades da Vigilância Sanitária.

Adriana MagalhãesJorge Machado