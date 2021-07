Governo conclui restauração da PI-331, que dá acesso a Boa Hora e Boqueirão

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) concluiu, com recursos do PRO Piauí, a restauração da pavimentação asfáltica da PI-331, rodovia estadual que dá acesso aos municípios de Boa Hora e Boqueirão.



Os investimentos contemplaram dois trechos da rodovia. O primeiro compreendeu à restauração, com aplicação de nova camada asfáltica em 8,75 km do trecho entre Boa Hora e Boqueirão, que tem um total de 9km. Nesse serviço foram investidos R$ 2,3 milhões.

Já no segundo trecho, que compreende a parte da via entre o entroncamento da PI-331 com a BR-343 até a cidade de Boqueirão e tem 21 km, foi aplicado novo asfalto em 4 km da rodovia. Nesses trabalhos foram investidos R$ 844.401,21, recursos oriundos de operação de crédito do Governo do Estado do Piauí com o Banco de Brasília (BRB).

O diretor-geral do DER, Castro Neto, conferiu a finalização dos serviços. Ele destacou que os investimentos foram possíveis por meio do programa PRO Piauí e que a rodovia agora é uma nova via, totalmente recuperada, sinalizada e liberada para o trânsito de veículos.

A PI-331 facilita a ligação entre os municípios, permite a realização de diferentes atividades, como comércio, saúde, educação e o escoamento da produção local.





Foto: Governo do Piauí

Mais investimentos em Boqueirão

Na zona rural de Boqueirão do Piauí, as comunidades Olho D’água e Rua 10 recebem obras de pavimentação poliédrica de ruas com investimentos do Governo do Estado. Ao todo, serão construídos 3.600 metros quadrados de calçamento que chegam para garantir mais qualidade de vida aos moradores dessas localidades. Na rua São Francisco, povoado Rua Dez, 320 metros da via receberão pavimentos. No Olho D’água, receberá pavimentação poliédrica todo o entorno da praça da igreja da comunidade.

O Governo do Estado também investirá R$ 400 mil para reforma e ampliação do posto de saúde da comunidade Olho D’água.

Na comunidade Água Fria, será construída uma passagem molhada sob o Rio Titara, na via que liga Campo Maior à localidade. Serão aplicados recursos estaduais no valor de R$ 150 mil para execução dos serviços.

