Governo apresenta PPP do Complexo da Serra da Capivara

O diálogo público é uma fase fundamental no processo de parceria com o setor privado. Dessa forma, a Superintendência de Parcerias e Concessões (Suparc) promoveu audiência pública sobre a concessão de uso do Complexo Hoteleiro Serra da Capivara. Estiveram presentes empresários, órgãos públicos e entidades do setor, que contribuíram com sugestões ao projeto.



De acordo com Viviane Moura, superintendente de parcerias e concessões, o projeto foi estruturado como um complexo porque envolve duas unidades hoteleiras, a primeira já existente e que será reformada pelo privado, com um menor espaço de tempo para entrega e operacionalização. A segunda é uma estrutura nova, que será construída a 450 metros da atual.





“Esse complexo vai ter capacidade para atender uma demanda reprimida, principalmente do turista internacional e de alguns turistas nacionais que procuram o turismo arqueológico, histórico e de experiência, que é um turista mais exigente e que demanda de uma rede com maior capacidade, com um nível melhor de comodidade e conforto”, explicou a superintendente.

No modelo apresentado durante a audiência, a empresa parceira fará um investimento inicial de aproximadamente R$ 5 milhões, para a reforma e construção do novo hotel, e irá operar o equipamento durante 35 anos. “A gestão tem que ser especializada em hotéis, até porque o foco principal do projeto é fazer com que a gente tenha um parceiro que entenda desse tipo de equipamento, mas também traga para o hotel serviços que podem agregar valor à cadeia turística da região”, completou Viviane.

As cidades de São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, onde os principais atrativos arqueológicos e turísticos estão localizados, recebem uma média de 96 mil visitantes ao ano, que procuram a região a negócios, lazer e cultura. A diretora de Operações e Marketing da Secretaria de Turismo (Setur), Thays Paiva, destaca que existe na região uma demanda nacional e internacional para o hotel, mas que é necessário uma estrutura adequada para receber esses turistas.

“Todo mundo sabe que a Serra da Capivara é um museu a céu aberto, tem inúmeros sítios arqueológicos e esse turismo arqueológico, também chamado de turismo de contemplação, é demais visado principalmente nacional e internacionalmente. Porém, somos cientes que temos ainda um grande percurso quanto à infraestrutura para esse potencial de receptivo de turistas. A função do Governo do Estado aqui é justamente em relação a esse receptivo, trazer a iniciativa privada para alavancar esse turismo, porque não existe turismo se não tiver hotel. Então, melhorando a rede hoteleira com certeza a gente vai atrair esse turista”, comentou.

A consulta pública do projeto ficará disponível por mais quinze dias no site www.ppp.pi.gov.br. Os comentários, sugestões e as manifestações sobre os documentos da consulta deverão ser encaminhados à Suparc dentro do prazo estabelecido por meio do e-mail: [email protected]. Será necessário apresentar as seguintes informações: nome, empresa, CPF/CNPJ, endereço, e-mail e telefone.