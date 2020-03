Piauí: Decreto do Governo fecha cinemas, academias e restaurantes

O governo do Piauí vai decretar situação de calamidade por conta da pandemia do novo coronavirus. O anúncio foi feito pelo governador Wellington Dias no início da tarde desta quinta-feira (19), durante entrevista coletiva realizada no Palácio de Karnak, sede do executivo estadual.



Foto: Ascom

O decreto estabelece umas série de medidas, como o cancelamento de eventos públicos e particulares, bem como o fechamento de shoppings, cinemas, teatros, academias, bares e restaurantes.

"O objetivo é agilizar para que dentro do Piauí possamos trabalhar numa situação que vai além da urgência e emergência, ou seja, garantir a disponibilidade de recursos, recursos humanos voltados para esse objetivo, de lidar com os efeitos do Coronavirus no nosso estado", explicou Wellington Dias.

Wellington também anunciou reforço no controle das fronteiras do Piauí com outros estados.

"Vamos colocar total controle em todas as entradas do Estado. Vamos trabalhar para preparar equipes para isso, com a polícia militar, exército,guardas municipais e polícia civil, para que possamos ter um controle nas entradas do Estado e com isso garantir medidas de prevenção", disse.

O anúncio das medidas foi realizado pelo governo após uma reunião com a presença do prefeito de Teresina, Firmino Filho, e de outras autoridades de saúde e de municipios piauienses.

Natanael Souza, do Jornal O Dia