Governo anuncia conclusão da pavimentação da PI-144

A população de Dom Inocêncio pode comemorar a conclusão da obra de asfaltamento da PI-144, que liga o município a São Lourenço, no sul do Piauí. A informação é da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra) e a previsão é que a estrada seja entregue à população esta semana.

De acordo com o superintendente do órgão, Deusval Lacerda, são 74,10 quilômetros de pavimentação de tratamento superficial duplo (TSD), 70,5 km de terraplanagem executada, construção de três pontes de 60 metros e duas de 10 metros, além de toda a sinalização vertical e horizontal concluídas. Foram investidos recursos na ordem de R$ 44.421.311,71.

“Essa estrada é uma antiga reivindicação da população e beneficia não só apenas os municípios de São Lourenço do Piauí e Dom Inocêncio, mas toda a microrregião de São Raimundo Nonato. Era um compromisso e uma grande vontade do governador Wellington Dias em fazê-la”, destaca Lacerda.

O superintendente diz ainda que a via facilitará a mobilidade, além da conexão com outros estados. “Esta era a única estrada que faltava naquela região e ajuda a ligação com cidades de outros estados como Remanso, na Bahia. Será um grande benefício para toda a população”, ressalta o gestor.

Da Redação