Governo adota medidas de assistência aos municípios atingidos pelas chuvas

Por conta dos índices de chuvas registrados, especialmente na região Sul do Estado, o governador Wellington Dias anunciou, nesta quarta-feira (15), um reforço no auxílio às pessoas afetadas pelas chuvas no Piauí. As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), além de ter um intenso trabalho realizado na região do Baixo Parnaíba, agora também concentram ações no Sul do estado.



“As chuvas têm sido intensas, principalmente na região Sul do Piauí, nos municípios de São Raimundo Nonato, São João do Piauí, Simplício Mendes, Paulistana e Curral Novo. Neste último tivemos a abertura de uma cratera. Temos tido situações em Dom Inocêncio, que inundou uma parte da cidade com chuvas muito intensas. Também destaco um problema na área rodoviária, entre Campo Alegre do Fidalgo e Lagoa do Barro, Capitão Gervásio e Queimada Nova, onde tivemos problemas com a água passando por cima da rodovia”, ressaltou o governador.



Dias afirmou que equipes da Defesa Civil e DER atuarão nessas áreas prestando assistência à população. “Nossas equipes estão atuando, em parceria com os municípios, com o objetivo de oferecer essa assistência. Estamos acompanhando, monitorando, além do coronavírus, a emergência das chuvas e garantir as condições de assistência às pessoas atingidas”, disse Dias.

