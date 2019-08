Governo abre 480 vagas para curso de formação de cabos e sargentos

O Governo do Estado fixou a abertura de 480 vagas para um curso de formação de cabos e sargentos da Polícia Militar do Piauí. O decreto, assinado pelo governador Wellington Dias, foi publicado no Diário Oficial na última dia 26 e atende a uma proposta do comandante-geral da PMPI, coronel Lindomar Castilho.





Foto: Jailson Soares/O Dia

A medida prevê que sejam fixadas 240 vagas para o curso de formação de cabos da PM, e mais 240 vagas para a formação de sargentos. Ao todo, 192 vagas (80% do total oferecido para cada categoria) serão preenchidas pelo critério antiguidade; e 48 vagas (20% de cada categoria) serão preenchidas pelo critério de seleção interna.

Esta seleção interna será realizada pela própria Polícia Militar através do lançamento de um edital específico. O decreto entrou em vigor na data de sua publicação.

Maria Clara Estrêla