Governador pede que prefeitos mantenham o comércio fechado

O governador Wellington Dias (PT) divulgou vídeo neste sábado (2) onde pede aos prefeitos dos municípios do interior do Piauí que não autorizem a abertura das atividades comerciais e evitem que o sistema de saúde do Estado fique sobrecarregado. Ele alertou que a retorno do comércio pode aumentar o número de casos confirmados nas cidades. No início da semana, o governador já tinha afirmado que não é o momento da volta das atividades comerciais .

“Estou vendo que vários municípios estão colocando decretos e abrindo os comércios. Isso vai resultar na ampliação de pessoas contaminadas no seu município, vai resultar em mais pessoas precisando de vagas hospitalares e mais mortes, porque nosso sistema tem um limite”, disse. “Faço um apelo. Sei que há uma apreensão em casa lugar, mas é a vida em primeiro lugar”.

Para reforçar pedido, Wellington Dias lembrou que o Piauí tem um limite de 600 leitos, que ainda não foi alcançado pela rede hospitalar. Mesmo que o Estado consiga todos os equipamentos necessários, vai faltar profissionais de saúde para atuar no combate ao novo coronavírus, afirmou o governador.

O apelo do chefe do executivo acontece depois que vários municípios começaram flexibilizar as atividades econômicas. Em alguns casos, a Justiça expediu liminares que proibiram a reabertura dos estabelecimentos não essenciais.

Em Corrente, a Juiza Viviane Kaliny Lopes de Sousa barrou a decisão do prefeito Murilo Mascarenhas de permitir a abertura do comércio. As duas tentativas do prefeito Mão Santa de abrir os serviços não essenciais em Parnaíba também foram impedidas pela Justiça. Já o Ministério Público entrou com ações que visam as suspensões de decretos de abertura do comércio em Canto do Buriti e Valença .

Otávio Neto