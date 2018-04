Governador participa do 3° Encontro das cidades do Extremo Sul do Estado

A cidade de Gilbués realizou nesta sexta (20) o 3° Encontro das Cidades do Extremo Sul do Piauí, que contou com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi; do governador Wellington Dias, da vice-governadora Margarete Coelho e do senador Ciro Nogueira, entre outros.

O evento trouxe o tema "Planejamento e Desenvolvimento Regional" e na oportunidade foi assinado o Consórcio de Saúde do Extremo Sul do Estado pelos prefeitos da região Sul do Estado com a discussão de políticas públicas implementadas na região do extremo sul na área da saúde e agronegócio. A região é composta de 23 municípios; de Eliseu Martins à Cristalândia.

O ministro da Agricultura, Blario Maggi acredita que o Estado traz imensas possibilidades no setor agrícola. "A agricultura empresarial é muito recente no Piauí e tem dado bons resultados. Apesar das condições climáticas adversas, o produtor tem utilizado bastante a tecnologia, produzindo novas sementes, tem ganhado produtividade. O Piauí é um estado que recebe muitos agricultores de fora, há uma boa integração e acredito que com essa troca de ideias o produtor piauiense estabelece novas produções garantindo maior desenvolvimento para essa região".

Para o governador Wellington Dias, esse debate é de suma importância, "Estamos trabalhando ações em comum para o Sul do estado e o ministro da Agricultura manifestou o apoio e disponibilidade para ajudar os produtores locais. Hoje tivemos o anúncio de R$ 150 milhões pelo diretor de sustentabilidade e Desenvolvimento Rural do Ministério do Meio Ambiente, Valdemar Rodrigues; então essa integração dos municípios é muito importante por trazer oportunidades de juntos fazermos mais e alcançarmos bons resultados”, disse o governador.

Idealizador do encontro, o prefeito de Gilbués, Léo Matos, falou sobre a importância do evento e também sobre o Consórcio de Saúde firmado pelos municípios do Extremo Sul do Estado, "Hoje demos um passo muito importante para toda a região com a criação do Consórcio de Saúde do Extremo Sul do Piauí que congrega 23 municípios e representa mais de 200 mil habitantes da região. Tenho certeza de que hoje o Extremo Sul do Piauí ficou marcado com esse evento que angariou novas oportunidades que irão garantir o desenvolvimento da nossa região".

No encontro estiveram presentes os chefes dos poderes executivos municipais, representantes das Câmaras de Vereadores da região, secretários municipais, deputados estaduais e federais e senadores.

Acompanharam o governador Wellington Dias no encontro, a vice governadora Margarete Coelho, o senador Ciro Nogueira, a Deputada Federal Iracema Portela e os deputados Federais Marcelo Castro, Merlong Solano, Júlio César e Paes Landim e os deputados estaduais Ziza Carvalho e Júlio Arcoverde e do Secretário de Transportes, Guilhermano Pires.

Ascom