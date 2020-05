Governador estuda reabertura parcial do comércio no Piauí

A reabertura das atividades comerciais não essenciais no Piauí voltou a ser debatida pelo governador Wellington Dias (PT) nesta quarta-feira (06). Através de videoconferência, o gestor tratou do assunto com representantes do grupo Magazine Luiza; secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Igor Neri; secretário de Governo, Osmar Júnior e a deputada federal Margarete Coelho.

A proposta apresentada ao governador possibilita o retorno parcial do comércio para pagamento de faturas, serviços de delivery e drive thru. O plano apresentado conta com restrições e medidas protetivas como as políticas de higienização, distanciamento, utilização de equipamentos de proteção, monitoramento de funcionários, escore de risco por município, além da não convocação de pessoas do grupo de risco.

“Estamos pleiteando a autorização para que as lojas funcionem para atender os clientes que precisam fazer os pagamentos e ainda não o fazem pela internet. Também queremos trabalhar com a entrega de produtos e para isso os funcionários voltariam ao trabalho presencial para organizar os pedidos e enviá-los aos clientes. Ainda disponibilizaríamos o serviço de drive trhu, dando a opção ao cliente de fazer a compra por internet e fazer a retirada na loja”, defendeu o vice-presidente da Magazine Luiza, Fabrício Bittar.

Governador Wellington Dias durante vídeoconferência (Foto: Divulgação / Ascom)

O governador Wellington Dias lembrou que o pagamento de boletos já está liberado no estado, e analisa agora alternativas para fazer as atividades econômicas voltarem gradativamente sem esquecer os cuidados para que as medidas de combate ao novo coronavírus sejam afetadas.

“O funcionamento do setor de processamento e pagamentos de boletos já foi autorizado e agora estamos avaliando as alternativas para atender a população e fazer a economia girar de forma gradativa, mas com o máximo de cuidado para não interferir no nosso plano de enfrentamento à Covid-19. Temos uma chance do nosso sistema de saúde não entrar em colapso e vamos continuar priorizando as vidas humanas”, afirmou o governador.

Pedido aos prefeitos

Em vídeo divulgado no último sábado (25), o governador Wellington Dias pediu aos prefeitos que não autorizassem a reabertura do comércio. O apelo do chefe do executivo estadual aconteceu depois que vários gestores municipais decretaram o retorno dos estabelecimentos. A intenção do governador é criar um plano de abertura que seja seguido em conjunto com municípios.

Otávio Neto