Governador decreta quinta-feira (18) como ponto facultativo

O governador Wellington Dias decretou a próxima quinta-feira (18) como ponto facultativo em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo. A medida foi assinada no Diário Oficial do dia 11 e publicada nesta sexta-feira (12).

O chefe do executivo estadual considerou a tradição da Semana Santa e a necessidade de deslocamento de servidores estaduais para outras regiões do estado e dos país.

Governo do Estado do Piauí