Governador cancela ida à Londres, para viabilizar recursos em Brasília

O governador Wellington Dias (PT) cancelou a viagem internacional que faria neste fim semana. Ele explica que atendeu a um pedido feito por vários líderes do Fórum de Governadores, e que já vem acompanhando as importante negociações no Congresso Nacional, como as retenções no repasse do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Municípios (FPM), previsto para a próxima terça-feira (27) e o da reparação das dívidas, o que garante, segundo ele, condições de receita ao Piauí e demais unidades da federação.

“Tratei com vários governadores, de que estaria participando desse evento em Oxford, Londres, mas conversei com o governador Camilo (PT-CE), que se dispôs a fazer as palestras que eu iria fazer. É claro que seria uma troca importante de experiência, estava animado com ela, mas coloquei como prioridade esses projetos importantes que têm grande impacto nas receitas do Piauí”, explica Dias.

Os deputados Assembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) já haviam autorizado a viagem do governador para a Europa, onde participaria de um evento, promovido pela Fundação Lemann, sobre gestão pública e desenvolvimento educacional que acontecerá na Universidade de Oxford.

Viviane MenegazzoBreno Cavalcante