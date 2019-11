Governador anuncia empresa que fará voos na Rota das Emoções

O Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (29), durante solenidade do Salão do Turismo da Rota da Emoções, realizado em Parnaíba, a empresa de táxi aéreo que fará o translado dos turistas que visitarem o litoral do Ceará, Piauí e Maranhão. O anúncio foi feito pelo Governador Wellington Dias, ao lado do coronel Paulo Edson, assessor especial da presidência da empresa de táxi aéreo Passaredo, que informaram da chegada da empresa de transporte de passageiros na rota que compreende os três estados nordestinos.

A Rota das Emoções, trajeto turístico que contempla os principais destinos turísticos do litoral piauiense e dos estados do Ceará e Maranhão, ganha uma grande reforço para a atração de novos turistas. Ainda sem a frequência de voos estabelecida, passo que deve ser dado após uma reunião com representantes do movimento hoteleiro e agências de viagem, a Passaredo fará o translado de turistas que estiverem visitando todo o complexo Rota das Emoções, que compreende pontos turísticos cearenses, como a Lagoa do Paraíso, em Jijoca, a Vila de Jericoacoara; a cidade histórica de Parnaíba, as praias paradisíacas de Barra Grande e o Delta do Parnaíba no Piauí; os Lençóis Maranhenses e a cidade de Tutóia, no Maranhão.

De acordo com o assessor especial da presidência da agência de taxi aéreo, o objetivo é poder ampliar a atuação até a ilha de Fernando de Noronha, em breve. “Esse vetor é um pouco mais ambicioso, porque ele deve iniciar em Fernando de Noronha, passar por Fortaleza, depois Jericoacoara, Parnaíba e depois Barreirinhas. As frequências com relação a malhas serão discutidas com as agência de viagem, mas o importante é que o passo foi dado”, comemora o coronel Paulo Edson.

Para o governador, esse trecho do litoral nordestino tem grande potencial de atração de turistas de outras regiões do Brasil e do mundo. “A Rota das Emoções é um lugar especial no mundo. Você imagina Jericoacoara, Camocim, Delta do Parnaíba, Barra Grande, mas tem muito mais do que isso. Cidades históricas como Parnaíba. É um lugar que quem vem ama e o mundo está atrás de novos destinos, lugares que ninguém foi, lugares mais sossegados. O passo agora é ampliar o serviços de voos. Voos na rota das emoções, voos integrando o Piauí com outros estados, em especial os do Sul e Sudeste e esse encontro aqui permite preparar melhor a região para essas novas etapas”, conclui.

Salão do Turismo

A quarta edição do Salão do Turismo da Rota das Emoções é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) dos estados do Piauí, Ceará e Maranhão, segue até sábado (30). O evento reúne agências de viagem, operadoras e representantes do setor hoteleiro para dialogar e gera novos negócios.

Segundo o diretor-presidente do Sebrae Piauí, Mário Lacerda, mais de oito mil pessoas devem passar pela feira até o sábado. “Além das rodadas de negociação, o salão traz palestras, oficinas, encontro com aqueles que tem algo a colocar. Realizamos também um espaço para a comunidade interagir, participar, para os empreendedores da indústria, do comércio e dos serviços ganharem dinheiro e muitas atrações culturais. Em dois dias, já são quase cinco mil pessoas participando. Um sucesso. A expectativa é de mais de oito mil pessoas passem por aqui”, explica.

Empreendedor do setor de turismo em Jericoacoara e Jijoca, Fernando Andreoli, proprietário da empresa Tropikal Tour, ressalta a importância do salão. “O evento é fundamental para divulgar esse roteiro. A gente participa de palestras, de como tratar o turista, sobre acomodações, sobre as condições especiais de cada cliente. A gente cuida para que o turista saia satisfeito”, declarou.

A mesma impressão é compartilhada pelo maranhense Paterson Araújo, diretor operacional da Baluarte Pousada e Ecoturismo. Atuando em Tutoia, o empresário lembra a importância de tornar o turismo na região mais pujante. “Nosso objetivo hoje é apresentar novos produtos e fazer novos contatos com empresas de fora do país e do nordeste. A rota é fantástica, é muito promissora, mas ainda existe uma sazonalidade muito forte. A gente passa períodos com pouco movimento e viemos pra essa feira pra tentar fazer mais negócios, conquistar mais clientes e tentar também apresentar novos produtos ao público”, Diz.

A Rota das Emoções é um roteiro turístico integrado que reúne 14 municípios do litoral do Piauí, Ceará e Maranhão. Entre os principais atrativos estão os Lençóis Maranhenses (MA), o Delta do Parnaíba (PI) e Jericoacoara (CE).

